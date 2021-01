Regina Marii Britanii Elisabeta a II-a și prințul consort Filip s-au vaccinat împotriva COVID-19

14:20

Fostul deputat și ministru al Educației în guvernul Filat, Leonid Bujor, a decedat pe 6 ianuarie la vârsta de 65 de ani, în urma infecției cu COVID-19. După un tratament la domiciliu, Leonid Bujor a fost internat la Spitalul Clinic Republican pe 26 decembrie 2020. A fost deputat în parlamentul Republicii Moldova în legislatura 2005-2009, […]