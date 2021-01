Cele două femei originare din Moldova, reținute în urma violențelor din Washington, au fost eliberate

11:10

După o ședință tensionată, întreruptă de proteste și de constestări, Congresul SUA a certificat pe 7 ianuarie victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale. Voturile electorale au fost validate după ce Senatul și Camera Reprezentanților au respins obiecțiile aliaților lui Trump, care doreau invalidarea rezultatului alegerilor în Pennsylvania și Arizona. Amintim că patru persoane au decedat […]