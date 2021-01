600 de conducători auto au depășit limitat de viteză, 14 șoferi beți în ultimele 24 ore au fost prinși de Poliție

13:30

Despre aceasta a anunțat pe Facebook președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. În condițiile în care premierul demisionar Ion Chicu a refuzat să asigure interimatul, până la numirea unui nou Guvern, Președintele, conform Constituției, numește premierul interimar, în mod obligatoriu, din rândul miniștrilor.Azi am semnat decretul de numire în calitate de premier interimar a domnului Aurel […] The post Anul Nou va începe cu un nou prim-ministru interimar appeared first on www.ziuadeazi.md.