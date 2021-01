Comisia Europeană, despre achiziționarea vaccinului Sputnik V

04:30

Lungmetrajul SF de acţiune „The Dark Knight”, animaţia „Shrek” şi musicalurile „Grease” şi „The Blues Brothers” se numără între cele 25 de producţii adăugate în anul 2020 în National Film Registry de către Biblioteca Congresului american, informează Variety. Alte tiluri din listă sînt „Lillies of the Field”, „The Hurt Locker”, „A Clockwork Orange”, „The Joy Luck Club” şi „The Man With the Golden A