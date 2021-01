România a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Cum rămâne cu Republica Moldova?

17:10

Fostul ministru al Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a fost numit consilier al președintelui parlamentului Zinaida Greceanîi. Informația a fost confirmată pentru NM de către serviciul de presă al parlamentului. De asemenea, informația despre Viorica Dumbrăveanu a apărut și pe pagina Zinaidei Greceanii de pe site-ul parlamentului. Amintim că Viorica Dumbreveanu a fost ministru al Sănătății în […]