Noua tulpină de COVID-19 a fost depistată și în România

12:00

„Fiecare an vine cu energie nouă și aproape mereu suntem provocați să ne promitem lucruri, să stabilim obiective și ne tot gândim la dorințe și cât de frumos ar fi ca ele să devină realitate. Totuși, de multe ori aceste rezoluții rămân undeva ascunse într-un sertar al sufletului și an de an, dacă nu se […]