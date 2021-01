IGP: Se va circula mai greu în acest weekend. Cum puteți evita accidentele?

15:40

Pe parcursul ultimelor 48 de ore la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au fost înregistrate 20 solicitări pe motivul urgențelor toxice, inclusiv cinci cazuri de intoxicație acută cu monoxid de carbon. În noaptea zilei de 4 ianuarie, a fost recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență pentru trei minori din raionul Nisporeni. […]