Sarbatorile s-au incheiat, asa ca drumurile duc inapoi in strainatate. Moldovenii care au venit acasa in vacanta de iarna se intorc in tarile unde s-au stabilit - VIDEO

Sarbatorile s-au incheiat, asa ca drumurile duc inapoi in strainatate. Moldovenii care au venit acasa in vacanta de iarna se intorc in tarile unde s-au stabilit - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md