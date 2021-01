Record îngrijorător. 2020 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată în Europa

13:10

Un lot de medicamente și echipamente destinate combaterii pandemiei de COVID-19 a fost donat Republicii Moldova, pe 6 ianuarie, din partea Ministerului Apărării Naționale din România. Din lotul de donații fac parte echipamente de protecție sanitară (combinezoane, măști tip FFP2, măști chirurgicale și viziere), precum și alte bunuri de uz sanitar. Această nouă tranșă de […]