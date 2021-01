Peste 300 de șoferi, prinși cu viteză excesivă pe parcursul zilei de 7 ianuarie

11:40

Începând cu 1 ianuarie 2021 au fost depuse 4637 de cereri din mai bine de 18000 prognozate pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă. Despre aceasta a anunțat Casa Naţională de Asigurări Sociale, CNAS. Reamintim că, de la 1 ianuarie 2021 se reexaminează pensiile pentru limită de vârstă a beneficiarilor de pensii, care și-au stabilit dreptul la pensie […]