FLASH // + 375 cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore. 16 persoane au pierdut lupta cu virusul

16:50

Unii oameni spun că din cauza pandemiei au renunţat la obiceiul de a călători, iar alţii speră că vor reuşi să viziteze măcar în acest an o nouă destinaţie turistică. „Am planificat, de fapt toată lumea a planificat să plece undeva. Eu am vrut să merg în România. Nu am vrut prea departe să mă duc şi oricum nu am putut”; „Eu planific să plec la munte, dar cred că este foarte scump să planifici o călătorie în perioada pandemiei”; „Dacă înainte puteam să plec la munte, acum trebuie de făcut testul”...