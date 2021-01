VIDEO/ Dunărea a fost invadată de gunoaie. Mii de pet-uri și resturi menajere în urma inundațiilor

10:10

Toate clădirile care vor fi construite începând cu anul 2021 trebuie să respecte un standard de consum aproape de zero, asigurat în mare parte din surse regenerabile, potrivit unui comunicat al organizaţiei România Eficientă, citat de Agerpres. Finalul de an aduce o schimbare majoră în sectorul clădirilor noi private, fie că vorbim de locuinţe individuale, blocuri