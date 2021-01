Nașterea Domnului, prăznuită la Chișinău. Enoriașii au participat la slujba de sărbătoare

14:20

In loc de viscol şi zapada – avem ploi si noroi. In acest an Craciunul pe stil vechi il vom petrece in ..mocirla. Un exemplu dureros sunt drumurile din satul Humulești, municipiul Chișinău. De acest lucru s-a convins și echipa noastră de filmare, care a rămas împotmolită cu tot cu mașina. Timp de jumătate de […] Post-ul Drumuri înghițite de noroi în satul Humulești. Calea de acces spre localitate seamăna mai degrabă cu o mlaștină apare prima dată în CANAL 2.