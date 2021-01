Spania a înregistrat cea mai mică temperatură din istoria măsurătorilor meteo, minus 36 de grade Celsius

08:10

Ion și Nadejda Tanurcov au trei copii - o fetiță de un an, un băiețel de patru ani și pe Sofia, care are aproape trei ani. Când Sofia avea un an și zece luni, a făcut cea mai gravă formă a meningitei. Tatăl Sofiei spune că primele simptome au fost febra, însă părinții au crezut că este din cauza dinților. După ce au aflat de boala micuței, în familie a început calvarul. Sofia a suferit și o intervenție chirurgicală, însă a rămas cu multe sechele. „Primele simptome au fost febra și o trăgea mai m...