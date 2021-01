Încă un medic din R. Moldova, răpus de COVID-19

10:50

Europa a înregistrat cel mai fierbinte an din istoria măsurătorilor meteorologice. Temperatura medie a fost în 2020, cu 0,4 grade Celsius mai ridicată decât în 2019, potrivit serviciului UE de monitorizare a climei, citat de Euronews. Cele mai recente date publicate de Copernicus au arătat că 2020 a fost, la nivel global, la egalitate cu cel mai cald an [...] Articolul Record îngrijorător. 2020 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată în Europa apare prima dată în Telegraph Moldova.