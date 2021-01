10 diferențe dintre sarcina multiplă și cea singulară

13:40

Nu am fost niciodată una dintre acele mămici care îşi îmbăiază copilul de 3 ori pe zi, care îl dă cu dezinfectant pe mânuţe ori de câte ori îi atinge cineva. Nici nu l-am ţinut numai în casă, sub pretextul că se poate îmbolnăvi, şi nu mă puneam pe plâns când se întâmpla să mai dau greş ca mamă pentru că, spre exemplu, nu reuşeam să îi tai unghiuţele şi se mai zgâria pe faţă. Am încercat să îmi cresc copilul cât mai apropiat de modul în care m-a crescut pe mine mama, dar, cu toate acestea, era o...