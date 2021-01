Ce-a trimis Bojica. Plăcintă „Afterparty”

16:40

Cam prin 2010 a fost satul nostru zguduit de-o tragedie. O mașină cu oamenii care veneau de la lucru zilier nu a văzut pe amurgite remorca unui tractor cu cartoafe, parcat pe dreapta. Era fără semne, fără zare de becuri remorca. Și-au murit striviți de remorca plină cu cartoafe. În mașină erau tatăl lui Ionel […]