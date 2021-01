Lovitură pentru Trump! Twitter, Facebook și Instagram au înghețat conturile lui

14:20

Primăria Chișinău a achiziționat 10 autospeciale moderne pentru evacuarea deșeurilor. Trei dintre mijloacele tehnice au ajuns în administrarea Î.M. Regia Autosalubritate în luna octombrie și sunt antrenate în lucru, iar altele șapte au ajuns la sfârșitul lunii decembrie. Potrivit unei postări publicate de primarul Ion Ceban pe pagina sa de Facebook, cele șapte autospeciale au […] The post Regia Autosalubritate a cumpărat 10 autospeciale noi pentru evacuarea gunoiului din capitală (FOTO) appeared first on NewsMaker.