Еще около 300 приднестровцев победили COVID-19
Новости Приднестровья, 7 ianuarie 2021 10:40
За минувшие сутки выявлено 270 новых случаев заболевания
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За минувшие сутки выявлено 270 новых случаев заболевания
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17:10
Тирасполь, 29 декабря. /Новости Приднестровья/. С 1 января на I квартал 2021 года в Приднестровье установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий приказ утвержден в Министерстве по социальной защите и труду и опубликован на сайте ведомства. Согласно документу, для неквалифицированных работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до...
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