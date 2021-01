Republicanii iau în calcul demiterea imediată a lui Trump, pe motiv de sănătate psihică

07:30

Imaginile surprinse în interiorului clădirii Capitolului arată cum susținători ai președintelui în funcție, Donald Trump, au intrat în birourile reprezentanților Congresului și cum umblă în actele oficiale ale acestora. Unul dintre birourile în care aceștia au intrat este chiar cel al președintei Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, scrie Digi24. Clădirea Capitolului a fost oficial închisă, iar Capitala SUA a intrat în lockdown în următoarele ore. The ransacked office of the Senate...