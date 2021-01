Donald Trump le-a transmis un mesaj susținătorilor săi: „Duceți-vă acasă, vă iubim, sunteți foarte speciali”

21:30

- Ascultă, este o informație obiectivă. Eu vreau ca ceea ceți voi spune acum să n-o percepi în contextul conflictului nostru. De pe 16 până pe 19 martie (2015) în Moldova au fost americanii. Ești la curent, da? A fost FBI, a fost Departamentul de Justiție și a fost Trezoreria SUA. Am listele, pentru că nu țin minte toate numele. Eu am rugat ca mie să mi se pregătească aceste... Deci, de pe 16 până pe 19 în SIS s-a aflat ofițerul reprezentanței oficiale a CIA în Moldova, Cris. A mai fost ofițerul...