SUA: Într-un mesaj video pe Twitter, Trump face apel la protestatarii de la Washington să meargă acasă

Imagini prezentate pe Twitter de un reporter Huffington Post arată cum protestatarii pro-Trump intră în clădirea Capitoliului și se îndreaptă, potrivit acestuia, către ușa Senatului. “Nu am venit să te rănim, suntem aici pentru guvernul corupt”, spune unul dintre protestarii care înfruntă un agent de securitate pe treptele din interiorul clădirii Capitoliului, unde se află Senatul american. Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD — Igor...