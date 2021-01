Zborurile din Moldova către Marea Britanie vor fi reluate din 8 ianuarie

10:50

Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Asociația Procurorilor și Asociația Veteranilor Procuraturii Republicii Moldova au lansat un apel public către instituțiile internaționale de resort. În cadrul unei conferințe de presă din 5 ianuarie, mai mulți reprezentanți ai procurorilor, inclusiv procurorul general Alexandru Sotianoglo, au denunțat anumite presiuni politice și intimidări. Procurorul general Alexandr Stoianoglo a […]