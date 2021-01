Cum funcționează vaccinul anti-COVID?

11:20

Este ultimul newsletter din acest an (în versiunea de pe e-mail o să primiți un culiok). Și ce fel de newsletter politic ar fi acesta dacă nu am scrie de această dată o sinteză politică la final de an? Prin urmare, dacă ai stat departe de politică în 2020 sau au trăit într-o peșteră, iată […] The post Pe banii noștri: Președinția s-a reabilitat psiho-emoțional appeared first on Moldova.org.