Au tinut CEATA in obiectiv. Cum a fost vazuta capitala, in aceasta dimineata: "Nu zbor nicaieri. Pur si simplu am deschis putin geamul de acasa" - GALERIE FOTO

Au tinut CEATA in obiectiv. Cum a fost vazuta capitala, in aceasta dimineata: "Nu zbor nicaieri. Pur si simplu am deschis putin geamul de acasa" - GALERIE FOTO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md