CNESP a decis reluarea zborurilor cu Marea Britanie din 8 ianuarie

21:00

Anul Nou înseamnă puterea gândurilor bune Dragi cetățeni, Numărăm împreună clipele până la despărțirea de anul 2020. Sigur, acest an a fost unul cu prea multe provocări pentru țara noastră și pentru întreaga lume. A fost un test de evaluare a capacităților în situații de urgență pentru noi ca stat, ca societate și comunitate. Am fost cu toții martorii unor dispute politice și tensiuni sociale, am fost afectați de secetă severă, dificultăți economice, neajunsuri și pierderi, dar și de pandemia care și-a lăsat amprenta în viața noastră pentru mulți ani înainte. Am realizat cu toții că sănătatea nu are preț, că uneori cea mai grea luptă se dă pentru o gură de aer. În acest an mai mult ca niciodată le suntem recunoscători medicilor, cărora le-am încredințat sănătatea noastră și care luptă și se sacrifică pentru a salva vieți. Tocmai de aceea, la cumpăna dintre ani vreau să le doresc tuturor cetățenilor Republicii Moldova multă sănătate, speranță într-un viitor mai bun și unitate pentru a depăși împreună toate dificultățile. Gândurile mele se îndreaptă în aceste clipe și către toți concetățenii noștri de care ne despart kilometri de drum și dor. Indiferent unde v-ați afla, să aveți parte de prosperitate, să vă umpleți sufletele de lumină, inima de pace și gândurile cu amintiri frumoase de-acasă. Or, sărbătorile de iarnă se asociază cu amintirile din copilărie, cu atmosfera caldă a casei părintești, alături de frați și surori. Anul acesta am învățat cu toții să prețuim mai mult oamenii dragi și să-i protejăm. Să ne bucurăm unii de alții, să fim alături cu inima și gândurile bune, indiferent de distanțe. Anul Nou se asociază cu speranțe noi, cu tineri determinați care știu să calculeze timpul eficient pentru că ei vor să facă lumea mai bună. De aceea, să prețuim clipa! Anul Nou înseamnă clipa dintre ani în care învestim puterea gândurilor bune. Dragi concetățeni, Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, încredere și implicare. De mâine deschidem o filă nouă, cu mai multe obiective și oportunități. Republica Moldova are nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi, are nevoie de oameni optimiștii, de cetățeni responsabili, de patrioți cu onoare. Vă îndemn să studiați, să munciți onest, să visați și să vă îndepliniți cele mai îndrăznețe idei. Să pășim împreună pragul asumării unor noi provocări pe care, la sigur, le vom înfrunta cu demnitate și care ne vor răsplăti cu multe realizări frumoase în perspectivă. Să rămânem uniți în momentele importante din viață și să întâmpinăm noul an cu noi speranțe și bucurii, cu recunoștință pentru tot ce a fost și va urma. Fie ca anul 2021 să fie unul prosper și fericit pentru noi toți! La Mulți Ani! Cu drag, Ion Chicu Prim-ministrul Republicii Moldova