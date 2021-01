„Vom intra cu avionul în Capitoliu; Soleimani va fi răzbunat”: Amenințarea trimisă controlorilor de trafic din New York

„Vom intra cu avionul în Capitoliu miercuri. Soleimani va fi răzbunat”, se aude într-un apel rostit de vocea sintetizată pe calculator a unui bărbat. Amenințarea face referire directă la fostul general iranian Qassem Soleimani, asasinat anul trecut de o dronă americană, moarte care a tensionat și mai mult relațiile dintre SUA și Iran și pe care șiiții irakieni au jurat să o răzbune. Breach of air traffic control sends chilling threat as revenge for killing of Iranian generalhttps://t.co/BZqKOX3r...

