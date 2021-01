În Republica Moldova se redeschid teatrele

22:30

Filmul „Memoria” al regizorului basarabean Maxim Chișnicean a câștigat cinci premii GOLD AWARD WINNERS în cadrul festivalului Queen Palm International Film Festival, potrivit Noi.md [caption id="attachment_44213" align="aligncenter" width="600"] Movie Reel[/caption] Pelicula realizată după scenariului lui Ronin Terente și care îi are ca protagoniști pe Mariana Marinescu, Constantin Ipate, Mihaela Strîmbeanu, Johny Alici și alți actori de renume a obținut Premiul- BEST FEATURE -FIRST TIME FILMMAKER „Memory”(dir. Maxim Chișnicean, Republic of Moldova); Premiul- BEST ORIGINAL SCORE „Memory”(Composed by Elias Tadeus, Republic of Moldova); Premiul- BEST COLORIST FEATURE Mihail Pohileac, „Memory”; Premiul- BEST COSTUME DESIGN FEATURE - Mariana Marinescu, Mary Chișnicean „Memory” și Premiul- BEST PRODUCTION DESIGN FEATURE - Maxim Chișnicean, Vladimir Durnea, Alexei Chișnicean & Alic Petrov „Memory”. „Memoria” este un film plasat undeva la granița dintre vis și realitate, despre dragostea care străbate pereții necunoscutului. Povestea interesantă, cu accente de melodramă și jocul splendid a 14 actori au făcut acest proiect o adevărată senzație. https://www.youtube.com/watch?v=glj_Dymsx4k&feature=emb_title&ab_channel=maximchisnicean Articolul (VIDEO) Film regizat de un basarabean, premiat internațional apare prima dată în InfoPrut.