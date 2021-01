Glavan critică guvernarea și pe Maia Sandu, acuzând că nu asigură țara cu vaccinuri anti COVID-19

11:10

Până la finalul președinției sale, Donald Trump este pe cale să depășească pragul de 30.000 de minciuni și afirmații false sau înșelătoare spuse, conform echipei de fact-checkeri de la The Washington Post. În secțiunea sa de fact-checking, The Washington Post arată că Donald Trump a spus 29.508 de minciuni sau afirmații înșelătoare până la data […] Articolul Record amețitor al lui Donald Trump. Câte minciuni a spus în ultimii patru ani, potrivit raportului The Washington Post apare prima dată în Cotidianul.