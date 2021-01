Peste 50 de activiști pro-democrație din Hong Kong au fost arestați

Poliția din Hong Kong a arestat 53 de activiști pentru democrație într-o operațiune de amploare în care au fost implicați 1.000 de ofițeri și care reprezintă cea mai mare represiune de până acum asupra opoziției din orașul aflat sub controlul Chinei, transmite agenția Reuters.Oficialii au transmis în urma operațiunii că nu vor tolera actele „subversive”. Autoritățile au arestat activiști pro-democrație proeminenți, legați de un vot neoficial, organizat independent, în iulie 2020, pentru a selecta candidații opoziției pentru alegerile legislative.Poliția a susținut că această campanie pentru a câștiga o majoritate în legislatura de 70 de locuri din Hong Kong, cu scopul de a bloca propunerile guvernamentale pentru a crește presiunea pentru reforme democratice, ar putea fi privită ca subversivă.Liderul orașului nu este ales direct și doar jumătate din mandatele legislative sunt deschise votului democratic, cealaltă jumătate fiind în mare parte împărțită de figuri pro-Beijing.Printre cei arestați se numără și un avocat american. John Clancey, președintele Comisiei asiatice pentru drepturile omului și membru al unui grup legat de protestatarii pro-democrație din oraș, a fost arestat în timp ce poliția a făcut percheziții la firma de avocatură Ho, Tse, Wai & Partners. Poliția nu i-a numit pe cei arestați, dar identitatea lor a fost dezvăluită de conturile lor de socializare și de organizațiile lor. Printre ei se numără fost foști parlamentari, activiști și oameni implicați în organizarea alegerilor din 2020, printre care James To, Lam Cheuk-ting, Benny Tai și Lester Shum.Este cea mai amplă arestare în masă făcută în conformitate cu noua lege privind securitatea naţională, act normativ impus de Beijing în fosta concesiune britanică în iunie anul trecut.Legea securității pedepsește ceea ce China definește în general ca secesiune, subversiune, terorism și colaborare forțe străine și prevede pedepse cu închisoare chiar și pe viață. De la impunerea sa, activiști de frunte precum magnatul media Jimmy Lai au fost arestați, unii parlamentari democrați au fost descalificați din a participa în alegeri, activiștii au fugit în exil, iar protestele cu sloganuri și cântece au devenit ilegale.Casa Albă nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii. Nominalizarea lui Biden pentru funcția de secretar de stat, Antony Blinken, a scris pe Twitter că arestările sunt „un atac asupra celor care pledează curajos pentru drepturile universale”.Autonomia regiunii Hong Kong a fost garantată prin acordul ‘O ţară, două sisteme’ inclus în Declaraţia comună sino-britanică din 1984, semnată de premierii britanic şi chinez de la acea vreme, Margaret Thatcher şi Zhao Ziyang.După ce a fost concesiune britanică timp de 99 de ani, Hong Kong a revenit sub autoritatea Beijingului în 1997, ca regiune semiautonomă cu sisteme administrativ, juridic şi economic diferite de cele ale părţii continentale a Chinei. Activiștii pentru democrație se plâng că Partidului Comunist Chinez reduce treptat acele libertăți, o acuzație respinsă de Beijing.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera