CNAS a venit cu precizări referitoare la depunerea cererii online pentru reexaminarea pensiei

16:30

Potrivit Poliției Capitalei, în anul curent a apărut un nou scenariu de escrocherie, care are drept scop spargerea conturilor Web/Mobile-banking a deținătorilor de card. Deținătorii de carduri sunt apelați prin intermediul aplicației Viber de persoane care pretind că sunt reprezentanți ai băncii și, sub pretextul că s-a încercat spargerea contului și pentru a evita sustragerea