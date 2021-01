Sistemul de taxare electronică urmează să fie testat în Capitală pe câte o rută de troleibuz și autobuz

13:30

În ultima vreme, tot mai des se vorbește despre faptul că Moldova este o țară cu mulți tineri talentați, o mare parte dintre ei fiind focusați pentru a-și construi cariere în domeniul IT. Radu Lisița nu este o excepție, ba chiar a reușit în acest an să devină un exemplu pentru mulți reprezentanți ai generației sale. Articolul (podcast) A lansat un start up de servicii media pentru echipe sportive din toată lumea. Povestea unui tânăr din Moldova apare prima dată în #diez.