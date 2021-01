Deputatul Nesterovschi va ataca în instanță actul emis de ANI

16:30

Autoritățile din Spania au decis să înăsprească restricțiile de circulație în mai multe regiuni, inclusiv în Madrid, în încercarea de a evita un al treilea val al pandemiei după sărbători. În plus, noua tulpină de coronavirus, mult mai contagioasă, a fost depistată deja la mai multe persoane. De la începutul...