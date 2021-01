Tensiuni în SUA, în timp ce Congresul se reunește pentru a valida votul la alegerile prezidențiale

17:00

În dimineața asta am mers la restaurantul „Perla”, unde mă duceam foarte rar, că e foarte scump acolo, dar azi am dat toate pe una și m-am dus, de, sărbătorile de iarnă încă nu s-au terminat, și apoi acolo fac cea mai bună cafea din oraș. Dar am avut o mare surpriză. Numai mi-a fost adusă cafeaua, că s-a întors înapoi chelnerul care mi-a pus-o pe masă și mi-a spus: - În cinci minute închidem restaurantul și vă rog în mod respectuos să părăsiți localul. - Cum, închideți, când e de abia unsprezece...