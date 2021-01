Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o conversație telefonică cu Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg

20:50

Anul 2020, pentru mulți dintre noi, a fost un an greu, prea greu. Un an care ne-a încercat puterile, ne-a pus la îndoială convingerile, ne-a oferit lecții de răbdare și cumpătare. Un an marcat de greutăți, în care a fost dificil să ne păstrăm optimismul și încrederea într-un viitor mai bun. Însă moldovenii, în condiții foarte complicate, au reușit să dea dovadă de o solidaritate și o putere nemaipomenite. Sunt mândră că fac parte din acest popor. Sunt convinsă că 2021 va fi mai bun, căci vom merge împreună, uniți, încrezători în puterile noastre de a face viața mai bună pentru fiecare.