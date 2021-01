Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o conversație telefonică cu Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg

19:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anunțat că în scurt timp va veni cu propunerea proprie privind depășirea situației create după demisia Premierului, Ion Chicu și a Cabinetului de Miniștri. „În câteva zile voi veni cu soluția pe care o văd eu pentru depășirea situației, conform Constituției", a spus Sandu la finele consultărilor cu partidele și ...