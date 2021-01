Prețul visului american: „Chiar dacă trăiesc într-o închisoare, e o închisoare foarte mare”

12:40

Noua președintă aleasă a Republicii Moldova, Maia Sandu și-a început astăzi, 24 decembrie 2020, mandatul, după ce a depus jurământul în cadrul ceremoniei de învestire la Palatul Republicii. Maia Sandu este prima femeie președinte al R. Moldova, iar ceremonia de învestire va intra în istorie prin mai multe momente inedite. Președinta la semafor În primul […]