Victor Nichituș: Președintele R.Moldova fuge de responsabilitate

11:50

De asemenea, pensionarii și beneficiarii de alocații sociale cu venituri mici au primit un suport financiar unic de două ori pe an de 700 de lei și, respectiv, de 900 de lei. Acest ajutor a fost acordat pentru 643 de mii de persoane. Inițiativa de alocare de două ori pe an a acestei indemnizații aparține fostului președinte Igor Dodon.În premieră în 2020, pensiile au fost indexate de două ori pe an: la 01 aprilie și 01 octombrie. În urma indexărilor, peste 682 de mii de beneficiari au primit pensii majorate. O altă premieră în acest an, a fost și acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.În 2020, a fost majorată alocația de stat pentru veteranii de război de la 100 la 500 de lei, de la 250 la 500 de lei - pentru soții veteranilor de război și participanților la lichidarea avariei de la Cernobîl.Guvernul Chicu a decis și alocarea indemnizațiilor urmașilor personalului medical care au decedat în lupta cu COVID-19.