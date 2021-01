OMS va ancheta originea pandemiei, la mai bine de un an de la apariția coronavirusului

09:10

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, susține că va depune astăzi, împreuna cu deputatul PAS, Dan Perciun, o sesizare la Curtea Constituțională în care vor solicita interpretarea Constituției, „în vederea elucidării posibilității dizolvării Parlamentului prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens cu o majoritate...