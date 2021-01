„Asistăm la cel mai mare front ridicat împotriva Procuraturii”. Stoianoglo denunță public presiuni politice și intimidări

19:50

Președinta Republicii Moldova a înregistrat un mesaj de felicitare cu prilejul Anului Nou. Maia Sandu le-a urat moldovenilor sănătate și le-a mulțumit lucrătorilor medicali pentru profesionalism și dedicație.