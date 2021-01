Pompierii au vizitat peste 3000 de case de locuit pentru a preveni oamenii despre riscurile incendiilor

10:30

Șefia raionului Criuleni, Pavel Spînu, susține că am încheiat un an care ne-a adus provocări și schimbări decisive în plan social, educațional și economic puternic marcat de pandemia COVID-19. „Astăzi, mai mult ca oricând avem nevoie de o abordare vizionară și durabilă, ale cărei efecte pozitive să depășească criza și să aducă beneficii. În acest […]