Petardele și focurile de artificii, mai periculoase decât crezi. Cine are de suferit

În cadrul pre-acceleratorului Startup School, în afară de teorie și mentorat unu la unu cu antreprenoare și antreprenori locali, din diasporă și din România, sunt organizate și evenimente inspiraționale. Pentru participantele și participanții la program, tineri cu vârsta de la 13 la 20 de ani din toată țara, sunt organizate întâlniri cu antreprenoare și antreprenori […] Nata Albot, invitată la Founders Dinner: „Cele mai buni afaceri sunt cele care vin să rezolve nevoile oamenilor"