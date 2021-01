Încă 436 cazuri de COVID-19 și 17 decese, înregistrate în ultimele 24 ore

11:10

Anul 2020 a fost pentru mine unul fără precedent, pe care nu mi l-aș fi dorit, dar care m-a învățat câteva lecții foarte importante. Tare îmi doresc să ieșim cu bine din pandemie și să le povestesc, cândva, nepoților, cum a fost. Acest an a început foarte promițător: în februarie am reușit să-mi sărbătoresc ziua […]