4637 de beneficiari au solicitat reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă

13:40

Serviciul Fiscal de Stat lansează platforma experimentală a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților”. Utilizarea sistemului va deveni obligatorie începând cu 1 ianuarie 2021 pentru Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină, transmite IPN. Potrivit unui... The post SFS lansează platforma experimentală „Registrul electronic al angajaților” appeared first on Portal de știri.