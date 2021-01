Explozie într-un apartament din centrul capitalei. Un bărbat a ajuns la spital (FOTO)

10:10

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală în privința lui Gheorghe Nazaruc, cunoscut în mediul criminal drept „Jora", anunțat în căutare pentru șantaj și extrădat recent Chișinăului de autoritățile ucrainene. Cauza a fost expediată în judecată pentru examinare în fond. NM a scris anterior că, în ajunul turului doi […]