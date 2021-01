La mulți ani, 2021!

21:20

În 2020, coronavirusul a furat viața a aproape 3 000 de locuitori ai Moldovei. 78 dintre ei sunt lucrători medicali, mulți dintre care activau în secțiile unde erau tratați pacienții infectați sau în echipele de asistență medicală urgentă. Câțiva dintre ei și-au pierdut viața chiar dacă ultimele teste la Covid-19 arătau absența virusului. NM a […]