Dosarul celor învinuiți de punerea în circulație a 63.000 de mii de euro falși, trimis în judecată; Riscă 15 ani de pușcărie

13:40

Președintele primei Ligi Italiene de Fotbal, Paolo Dal Pino, propune Guvernului ca fanii vaccinați împotriva COVID-19 să poată avea acces la meciuri. Asta după ce Liga Italiană a trimis un plan detaliat către Executiv. "Cred că am putea să fim capabili să permitem accesul cetățenilor vaccinați în stadioane. Am prezentat Guvernului un plan de 300 de pagini despre cum putem să-i primim pe fani înapoi pe arene în siguranță, cu o capacitate redusă cu 20-30 la sută. Nu am primit niciun răspuns, nici...