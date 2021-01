Republica Moldova, pe o listă indezirabilă

12:40

La începutul anului 2021, compania rusă Gazprom a trecut în exploatare un nou segment al unui gazoduct prin Turcia şi Bulgaria, până în Serbia şi Bosnia-Heţegovina. În acest fel, Ucraina şi Republica Moldova sunt private acum de primirea de venituri pentru tranzitul gazelor ruseşti pe teritoriile lor. Noile state de tranzit sunt Turcia, Bulgaria, Serbia şi, în viitor, Ungaria. Conducta de gaz care trece prin Serbia este o continuare a uneia dintre cele două ramuri ale gazoductului Turkish Stream, lansat anul trecut, prin care resursele energetice din Rusia sunt trimise ocolind Ucraina, R. Moldova şi România către Turcia, iar apoi către Bulgaria, Serbia şi Ungaria, notează defenseromania.ro. Până în anul 2020, Republica Moldova a asigurat tranzitul a 20 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, iar apoi acest volum a scăzut la 1 miliard de metri cubi pe an. Potrivit experţilor, Chişinăul a pierdut venituri din tranzitul de gaze către Balcani în valoare de cel puţin 60 de milioane de dolari pe an. La sfârşitul anului 2020, Republica Moldova a prelungit contractul cu Gazprom pentru încă un an. Acum, aprovizionarea cu gaz rusesc costă Chişinăul cu 40% mai ieftin decât plăteşte Ucraina pentru gazul invers. În ultimele 10 luni, R. Moldova a importat 2,3 miliarde de metri cubi de „combustibil albastru”. Şeful companiei de distribuţie din R. Moldova, Vadim Ceban, a explicat că pentru acest an, Gazprom a reuşit să convină asupra unei formule mixte. Esenţialul său constă în faptul că din aprilie până în septembrie 2021, Moldovagaz va putea utiliza „componenta spot” la calcularea costului combustibilului. Adică, dacă preţul la bursele europene este mai mic decât cel calculat în raport cu preţurile pentru produsele petroliere, atunci acest factor va fi luat în considerare. În continuare, rămâne deschisă problema plăţii părţii transnistrene a datoriei pentru gazul rusesc furnizat regiunii. Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a considerat nedreaptă cererea concernului rus adresată Chişinăului de a achita datoria pentru gazul utilizat de consumatorii din regiunea transnistreană, care nu se află sub controlul său. Aceasta a avertizat că autorităţile de la Chișinău nu vor recunoaşte niciodată această datorie, care se acumulează de mai bine de 10 ani. În acelaşi timp, ea a semnalat faptul că Tiraspolul a folosit gazul rusesc „gratuit” pentru a produce electricitate, pe care o vinde R. Moldova. În mod formal, datoria de gaz revine părţii moldovenești, respectiv companiei Moldovagaz. Acţiunile acesteia sunt deţinute în proporţie de 50% companiei Gazprom, 35,33% guvernului de la Chișinău şi 13,44% administraţiei transnistrene. Mărimea datoriei moldoveneşti către Gazprom este acum de aproximativ 7,5 miliarde de dolari, aproape toată această sumă fiind reprezentată de datoria consumatorilor din regiunea transnistreană. Preşedintele regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselsky, consideră că, din moment ce Rusia încheie contractul cu Moldovagaz, obligaţia de a plăti pentru acesta, inclusiv volumul pentru consumatorii transnistreni, revine Chişinăului. Articolul Republica Moldova pierde 60 de milioane de dolari anual din cauza războiului gazelor dintre Rusia și Ucraina apare prima dată în InfoPrut.