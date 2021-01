Slusari: APP confirmă că RM a pierdut două întreprinderi în Ucraina; Știu sigur cine-s deputații din spatele acestei scheme

11:10

Este vorba despre Real Madrid, care, potrivit presei din Spania, îl consideră pe fotbalistul francez principala țintă din vara acestui an, și Liverpool, care ar avea posibilitatea financiară de a-l aduce pe Mbappe sub comanda lui Jurgen Klopp, scrie As. Deși, la un moment dat, Real Madrid părea principala favorită pentru achiziționarea lui Mbappe, lucrurile s-ar fi schimbat în ultimele zile, când Zinedine Zidane, antrenorul campioanei Spaniei a spus ferm că Benzema este cel mai bun atacant franc...