Noutăți bune la început de an în Moldova. Tatiana Bucearschi: „S-a micșorat numărul infecțiilor de COVID-19 cu 50 %”

Numarul de aplicatii și jocuri din magazinele App Store au crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă ne gândim doar la Google Play Store care s-a lansat in octombrie 2008 sub numele de Android Market cu doar 13 aplicații, iar acum are peste trei milioane de aplicatii, ne putem da seama cât de mare este cererea de aplicații în rândul oamenilor. Multe dintre aceste aplicatii sunt însă jocuri care, de la an la an, devin tot mai performante. Articolul Google Play a premiat cele mai bune jocuri ale anului 2020. Care sunt acestea apare prima dată în #diez.